7 ayda kazalarda bin 346 kişi öldü

Yapılan tüm ikaz ve denetimlere rağmen kural tanımayan sürücüler ise ocak söndürmeye devam ediyor. 2019'un ilk 7 ayında Türkiye genelinde meydana gelen 234 bin 413 trafik kazasında 157 bin 871 kişi yaralandı, bin 346 kişi hayatını kaybetti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı, 2019 Temmuz ayı dönemine dair kaza bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. Bir ay boyunca ülke genelinde 37 bin 234 kaza meydana geldi. Kazalarda 29 bin 300 kişi yaralanırken, 290 kişi hayatını kaybetti. Yılın ilk 7 ayında ise Türkiye genelinde meydana gelen 234 bin 413 trafik kazasında 157 bin 871 kişi yaralandı, bin 346 kişi hayatını kaybetti. Kazaların 99 bin 220'ine sürücü kusuru sebep olurken, 9 bin 164 kazaya yaya, 2 bin 218 kazaya araç, 603 kazaya yol, bin 376 kazaya ise yolcu kusuru damga vurdu. Yılın ilk 7 ayındaki kazalardan 2 bin 546'sı kırmızı ışıkta durmayan sürücüler yüzünden gerçekleşti. Alkol alıp direksiyon başına geçen bin 359 kural tanımaz sürücü, yaralamalı ve ölümlü kazalara karıştı.

Bursa'da 35 can kaybı

Resmi verilere göre, yılın 7 ayında Ankara'da 51, Bursa'da 35, İstanbul'da 70 ve İzmir'de 70 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. 3 bin 563 yaralamalı kazanın meydana geldiği Bursa'da 5 bin 618 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Bursa Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin anlaştığı kazaların ise rakamlara dahil olmadığını duyurdu. 7 aylık dönemde Türkiye genelinde 8 milyon bin 442 sürücü ve yayaya 2 milyar 708 milyon 916 bin 118 lira ceza kesildi. 7 aylık dönemde alkol alıp direksiyona geçen 90 bin 483 sürücü hakkında ise yasal işlem uygulandı. Verilerde sadece kaza yerinde hayatını kaybedenlerin esas alındığı belirtildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan da hayatını kaybedenlerle birlikte bilançonun arttığına dikkat çekiliyor.