7 aylık bebek evde mahsur kaldı

Bursa'da anne ve babasının markete gitmek için evden çıktığı esnada rüzgarın etkisiyle kapanan kapı 7 aylık bebeği evde mahsur bıraktı.

İnegöl ilçesinde 7 aylık Meryem bebeği markete giderken yanlarında götürmek için hazırlık yaptı. Aile markete gitmek için hazırlık yaptıkları açık olan evin dış kapısı rüzgarın etkisiyle bir anda kapandı. Anahtarları ve evde kaldığı için kapıyı açamayan aile mahsur kalan bebekleri için telaşa kapıldı. Hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber veren aile 7 aylık bebeklerinin kurtarılması için yardım istedi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri merdivenle balkondan eve girerek kapanan kapıyı açtı. Bebeklerine kavuşan aile büyük bir mutluluk yaşarken ekiplere teşekkür etti.