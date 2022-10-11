7 Ayrı hırsızlık olayının zanlısı yakalandı

Orhangazi'de farklı zamanlarda 7 ayrı hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen bir şahıs, polis ekiplerinin titiz çalışması sonrasında yakalandı.

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde geçmişte farklı zamanlarda ve farklı mekanlarda 7 ayrı hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen A.D. (22) isimli şahsı yakaladı. Polis ekipleri farklı yerlerdeki hırsızlık olaylarını inceleme altına aldı. Yapılan parmak izi incelemelerinde hırsızlık olayının A.D. isimli şahıs olduğunu belirledi. Şahıs, polis ekiplerince Cumhuriyet Savcılığının da talimatı ile gözaltına alındı. Zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.