7 bin adet yavru sazan suyla buluştu

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki iki göle, Tarım ve Orman Bakanlığı projesi çerçevesinde 7 bin adet yavru sazan balığı salındı. İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ve İlçe Tarım Müdürü İbrahim Ekren ile birlikte Yeniceköy Göleti'ne yavru balık salımı yapıldı.

Salımın ardından açıklama yapan Kaymakam Eren Arslan, "Şu anda Yenice Göleti'ndeyiz. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden, Bakanlığımızın projesi doğrultusunda temin etmiş olduğumuz yavru balıkları Yenice Göleti'ne arkadaşlarımızla birlikte bıraktık. İnşallah burada büyüyerek doğal dengenin içerisinde hem doğal denge açısından hem de amatör avcılarımız içinde olta balıkçılığı için bir ortam oluşturmuş olacağız. Kurşunlu'da 3 bin, Yenice'de de 4 bin yavru sazan balığını gölete bıraktık. İnşallah bunlar büyüdüklerinde dediğim gibi hem doğal çevre açısından hem de amatör balıkçılar için, sportif olta balıkçılığı için bir ortam oluşacak. Ben burada etkinliğimize katılan dernek yöneticilerimize, mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnsanlarımızdan da sadece buradaki gölete değil, doğaya, çevreye sahip çıkmalarını, koruyup kollayarak kullanma dengesini gözetmelerini rica ediyorum. Bütün dünyanın iklim değişikliğini konuştuğu, hayatın, yaşamın bütün canlılar için, tabii ki insanlar için giderek zorlaştığı, tehdit altında olduğu bir dönemde olduğumuzu unutmayalım. Suyumuzu tasarruflu kullanalım. Çevreyle olan bütün iletişim ve ilişkimizde çevreyi koruyucu mantıkla hareket edelim. Ben bu duyarlılığı gösteren herkese de teşekkür ediyorum" dedi.