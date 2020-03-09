7 gündür kayıp kadını arama çalışmaları sonlandırıldı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, 2 Mart'ta evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Akile Ay (55) için yürütülen arama çalışmaları sonuç alınamayınca bitirildi.

Orhaneli ilçesinin Şükriye Mahallesi'nde yaşayan 55 yaşındaki Akile Ay, geçen hafta pazartesi günü sabaha karşı evinden ayrıldı. Ay'ın eve dönmemesi üzerine arama çalışması başlatan yakınları, sonuç alamayınca durumu yetkililere bildirdi.

7 gündür kayıp olan Akile Ay, İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), ANDA, Yıldırım Belediyesi, İHH, NAK Arama Kurtarma ve Osmangazi Arama Kurtarma'dan oluşturulan onlarca kişilik ekip tarafından ormanlık arazide arandı.

Drone ve iz takip köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda sonuç alınamayınca çalışmalara son verildi.