7 okulun öğrencileri meyve fidanlarını toprakla buluşturdu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki 7 okulun öğrencileri, iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla meyve fidanlarını toprakla buluşturdu.

‘Yürekte Yaşayanlar' projesi kapsamında dikilen fidanlara toplumun ortak değeri olan devlet adamı, yazar ve şehitlerin ismi verildi.

Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Cengiz Çarkacı'nın proje sahibi olduğu, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Hikmet Sezer ve Makine ve Tasarım Öğretmeni Emrah Emre'nin ise proje yürütücüsü olarak görev aldığı ‘Yürekte Yaşayanlar Projesi' kapsamında gönüllü öğrencilerle birlikte velilerin bağışlarıyla 200 adet meyve fidanı dikimi yapıldı.

Tarihi şahsiletler fidanlarda yaşayacak

17 Aralık 2021 tarihinde başlatılan projede, iklim değişikliğine karşı çevre duyarlılığına dikkat çekmek hedeflenirken, öğrenciler de yüreklerde yaşayan değerlerin isimlerini fidanlarda yaşattı.

Ortak değerlerin hatırda tutulduğu proje kapsamında, Hz. Peygamberin hadislerinin ve güzel sözlerin yanı sıra Mustafa Kemal Atatürk, Nene Hatun, Yunus Emre, Âşık Veysel, Cahit Zarifoğlu, Akif İnan, Eren Bülbül ve Şehit Halis Demir gibi toplumun ortak değeri olan tarihi şahsiyetlerin isimleri fidanlara verildi.

Proje kapsamında meyve fidanlarının dikimi; Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çeltikçi Ortaokulu, Devecikonağı Ortaokulu, Ormankadı Ortaokulu, Mustafakemalpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi, İbn-i Sina Özel Eğitim Okulu ve Mesleki Eğitim Merkezi bahçelerinde ve bir kısmı da öğrencilerin uygun gördükleri sahalarda gerçekleştirildi.

Fidanlara künye verildi

Veli muvafakatleri de alınan 75 öğrenci; elma, armut, erik, vişne, badem, ayva fidanlarını toprakla buluştururken, her fidana da Türkiye'nin ortak değerleri olan kişilerin isimleri künye olarak verildi. Son olarak Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen ‘Yürekte Yaşayanlar Fidan Dikim Etkinliğine' Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe ve Şube Müdürü Mehmet Sabri Tekin'de katıldı.

Mustafakemalpaşa Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe, bu anlamlı bir projeye katkı sağlayanlara teşekkür etti.