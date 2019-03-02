7 suçtan sabıkalı cezaevi firarisi bir kişiyi bıçakladı

Bursa'nın İznik ilçesinde dün akşam bir kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra kaçan kişinin cezaevi firarisi H.B. olduğu anlaşıldı. Polis, zanlıyı saklandığı evde kıskıvrak yakaladı.

Olay, Barış Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husûmet olduğu öğrenilen H.B. ile R.B. tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Cezaevi firarisi H.B (24), elindeki bıçağı R.B'nin bacağına saplayarak olay yerinden kaçtı. İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan R.B, buradaki tedavisinin ardından Bursa'ya sevk edildi.

Polis, zanlıyı saklandığı Selçuk Mahallesi'ndeki evde kıskıvrak yakaladı. H.B'nin cezaevi firarisi ve 7 sabıkasının olduğu ortaya çıktı. Ayrıca geçen hafta meydana gelen motosiklet kazasına karışıp olay yerinden kaçanın da aynı kişi olduğu tespit edildi. H.B ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi.