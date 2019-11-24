İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

7 yaşındaki çocuk ölümden döndü

İnegöl ilçesinde yola fırlayan 7 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu ölümden döndü.


Olay, İnegöl ilçesindeki bir düğün salonunu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün salonundan koşarak bir anda yola fırlayan 7 yaşındaki H.İ.S., 16 KOZ 58 plakalı otomobilin altında kaldı. Çevredeki vatandaşlar yardımı ile kenarı alınan çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.