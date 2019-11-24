7 yaşındaki çocuk ölümden döndü

Olay, İnegöl ilçesindeki bir düğün salonunu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün salonundan koşarak bir anda yola fırlayan 7 yaşındaki H.İ.S., 16 KOZ 58 plakalı otomobilin altında kaldı. Çevredeki vatandaşlar yardımı ile kenarı alınan çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlattı.