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70 fidan toprakla buluştu

Gemlik Kent Konseyi Gençlik Meclisi, 70 fidanı toprakla buluşturdu.


Gemlik'te bulunan gençlik topluluklarının ve Uludağ Üniversitesinde bulunan gençlik topluluklarının bir araya geldiği programda, Gemlik Ata Mahallesinde 70 fidan toprakla buluştu. Gençlik Meclisi Başkanı Cemal Sait Kardaş, ''Kent Konseyi olarak, Gemlik'te bulunan farklı görüşleri birleştirerek önemli bir zenginlik oluşturduk. Gençlik Meclisimizde de, aynı yolu izledik ve güzel sonuçlar aldık. Bundan sonraki adımda da, ilçemizin gençlerini etkinliklerimizi ve çalışmalarımıza dahil etmek, fikirlerinden ve enerjilerinden ilçemizin geleceği adına yararlanmak istiyoruz. Fidan dikme programımız, bu adımda başlangıç niteliğinde. Bizlere destek verenlere teşekkür ediyoruz'' dedi.

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