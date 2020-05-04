72 saatlik kısıtlama sona erdi vatandaş sokağa koştu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet ekipleri ana caddeleri trafiğe kapatarak araç geçişlerine izin vermedi.

Korona virüsü ardından tedbir amacıyla Türkiye genelinde dördüncü kez uygulanan 72 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Yasağın sona ermesinin ardından havanın yağmurlu olmasına rağmen İnegöllü vatandaşlar her hafta olduğu gibi yine araçlarıyla sokağa döküldü. Emniyet ekipleri önlem amacıyla AVM kavşağı, Milli İrade Meydanı ve Atatürk bulvarını trafiğe kapatarak araç geçişlerine izin vermedi. Sürücüler ara sokaklarda bir süre tur attıktan sonra evlerine geri döndü.