7,2'lik depremi böyle yaşadılar

İnegöl Belediyesi'nin organize ettiği deprem simülasyonu tırına gelen öğretmen ve öğrenciler 7,2'lik deprem anını yaşadı.

Son zamanlarda Türkiye genelinde yaşanan depremler birlikte Bursa'nın İnegöl'de birinci derece deprem bölgesi olmasında dolayı İnegöl Belediyesi tarafından organize edilen AFAD'ın deprem simülasyonu tırı inegöl'e geldi. 2 gün boyunca burada kalacak olan tıra çok sayıda vatandaş ve öğrenciler akın etti.

Gelenlere önce AFAD personeli tarafından deprem anında yapılması gerekenler anlatıldı. Daha sonra öğrenciler gruplar halinde deprem smilasyonu tırına alınarak 7,2 büyüklüğündeki deprem anını yaşadı. Deprem anını yaşayan öğrenciler yaptıkları açıklamada, gerçek bir deprem anında ne yapacaklarını bilmedikleri ancak verilen bu eğitimlerle birlikte dahada bilinçlendikleri belirtti.

Öğrenciler deprem simülasyonu tırındaki 7,2 büyüklüğündeki depremin gerçek olmamasına rağmen korktuklarını da dile getirdi. 1999 depremini yaşanan öğretmen ise, yapılan uygulamanın gerçeği aratmadığını belirterek, bu tür çalışmaların güzel olduğunu söyledi.