74 yaşındaki Kadir Fidan'ı arama çalışmaları sürüyor

Bursa'da Zeyniler mevkiinde 17 gün önce kaybolan 74 yaşındaki Kadir Fidan'ı bulmak için Atakut Arama Kurtarma ekibi çalışmalarına devam ediyor.

Bursa merkez Yıldırım ilçesi Zeyniler mevkiinde 17 gün önce kaybolan 74 yaşındaki Kadir Fidan'ı bulmak için Atakut Arama Kurtarma ekibi, arama kurtarma çalışmalarının ikinci gününde yoğun bir şekilde arama faaliyetlerine devam ediyor. Ekip, büyük bir kararlılıkla ve özveriyle Fidan'ın bulunması için bölgeyi geniş bir şekilde tarıyor. Ekipler zorlu arazi şartlarına rağmen, azimle çalışarak Fidan'ın izine ulaşmayı hedefliyor. Vatandaşlar, herhangi bir bilgiye sahip olmaları durumunda dernek ile iletişime geçmeye teşvik ediliyor. Çalışmalar devam ederken, Fidan'ın ailesi umutla yakınlarının bulunmasını bekliyor.