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75 metre sürüklenen motosikletlinin imdadına yoldan geçen doktor koştu

Bursa’da ters istikametten ana caddeye çıkan otomobil motosiklete çarptı.

Bursa'da ters istikametten ana caddeye çıkan otomobil motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu 75 metre ileriye fırladı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsünün imdadına yoldan geçen doktor yetişti.


Olay Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre ters istikametten caddeye çıkmak isteyen 16 LU 211 plakalı araç sürücüsü Samet D. cadde üzerinde seyir halinde olan Ayhan Ü. yönetimindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile havalanan motordan fırlayan sürücü ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. O esnada yoldan geçen doktor, sağlık ekipleri gelene kadar Ayhan Ü.'ye yardım etti.


Yaralı motosiklet sürücüsü Ayhan Ü. Sağlık ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılırken polis ekipleri ise araç sürücüsünü gözaltına aldı. Kaza sebebiyle çift şeritli yol trafiğe kapanırken otomobil ve motorun çekilmesi sonucu trafik kontrollü bir şekilde sağlandı.


Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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