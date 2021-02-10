75 sokakta kaldırım çalışması sürüyor

İlçenin dört bir yanında hizmet seferberliğini sürdüren İnegöl Belediyesi, çalışmalarına aralıksız devam ediyor kapsamda Alanyurt bölgesi Yeni Mahallede 75 sokakta kaldırım inşaatına başlandı. 8 bin metrekare parke taşı ile 8 bin metretül bordür kullanılacağı ifade edildi.

Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki heyetle birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Alper Taban, “Yeni Mahalle'de trotuar ve bordür çalışmalarını yerinde incelemek üzere buradayız. Mahallelerimizde alt yapı çalışmalarını, kaldırım ve yol kaplama çalışmalarını hızla sürdürüyoruz. Bilindiği üzere Cumhuriyet ve Fatih Mahallerimizde ciddi bir girişimle eksikleri tamamlamak adına bir çalışma yaptık. Yapılaşmanın tamamlandığı mahallelerimizde ortaya çıkan eksiklikleri gidermek adına dönem dönem çalışmalar yapıyoruz. Bugün yeni mahallede uzun soluklu olarak devam ettireceğimiz bir çalışma için buradayız. Şuan da bulunduğumuz alanda Sahara ve Şirinevler Sokak'tan başlayan çalışma yaklaşık 70 civarında sokağı kapsayacak. Yaklaşık 500 bin liralık bir yatırım. Çalışmanın tamamlanmasıyla mahallemizin de bir eksiği giderilmiş olacak. Vatandaşımız yaptığımız kaldırımları kullanarak hem güvenli hem de konforlu ve temiz bir şekilde gideceği istikamete doğru kullanabilecek. Kaldırımlarımız tabiri caizse şehrimizin gerdanlığı gibidir. En iyi işçilik ve uygulamalarla inşa etmek zorundayız. Çalışmada emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çalışmalarımız tamamlandığında mahallemizde güzel bir görüntü ortaya çıkacak. Yeni Mahalledeki çalışma kapsamında yaklaşık 8 bin metrekarelik bir parke taşı uygulaması yapacağız. Çalışmalarımız ihtiyaç ve öncelik sırasına göre diğer mahallelerimizde de devam edecek. Yapılan Çalışmanın hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.