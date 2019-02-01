77 yaşındaki hasta annesini bagajda götürdü

Bursa'nın İznik ilçesinde 77 yaşındaki parkinson hastası bir kadın hastanedeki tedavisi tamamlandıktan sonra evine hafif ticari aracın bagajında götürüldü.

İddiaya göre, uzun süredir yatalak olan parkinson ve alzheimer hastası Fatma Özdemir, dün gece sırtındaki ağrıları artınca yakınları tarafından İznik Devlet Hastanesi'ne getirildi. Yaşlı kadın acil serviste 2 saat müşahede altında tutulup tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildi.

Ancak yaşlı kadının oğlu Fehmi Özdemir, annesinin çok yaşlı olduğunu ve sırtında sürekli yatmaktan kaynaklı yaraların bulunduğunu belirterek, annesinin hasta nakil ambulansı ile evine bırakılmasını istedi. Özdemir, hastaneden kendisine "ambulans yok" dendiğini iddia etti. Bunun üzerine annesini sedyeden alıp battaniye içinde aracın bagajına koymak zorunda kaldıklarını anlatan Fehmi Özdemir, "Yaşanan bu durum gerçekten içler acısı. Annem bagajda tam 23 kilometre yol gideceğiz" diye konuştu.