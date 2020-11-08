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8 yaşındaki Belinay kumbarasını Ayda ile Elif'e gönderdi

Bursa’da babası simitçilik yapan 8 yaşındaki Belinay Doğu, kumbarasında biriktirdiği parayı ve oyuncak ayılarını depremde enkaz altından çıkartılan Ayda ile Elif’e gönderdi.

Bursa'da babası simitçilik yapan 8 yaşındaki Belinay Doğu, kumbarasında biriktirdiği parayı ve oyuncak ayılarını depremde enkaz altından çıkartılan Ayda ile Elif'e gönderdi.


Bursa'da simitçilik yaparak geçimini sağlayan babasından aldığı harçlıkları biriktiren 8 yaşındaki Belinay Doğu, kumbarasında biriktirdiği parayı İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz altından 91 saat sonra sağ olarak çıkarılan 3 yaşındaki Ayda ile 65 saat sonra çıkarılan Elif'e göndermek için İHH'ye teslim etti. Belinay Doğu, ”Babamdan alıp kumbaramda biriktirdiğim paraları ve ayıcıklarımı Ayda ve Elif'e göndermek istiyorum” dedi.


İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi, bu güzel davranışa kayıtsız kalmayarak, Belinay'ın isteğini yerine getirdi.

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