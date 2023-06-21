8 yaşındaki çocuk organları ile 5 çocuğa umut oldu

Bursa'da hayatını kaybeden 8 yaşındaki çocuk, organları ile 3 çocuğun hayata tutunmasına, 2 çocuğun da görmesine vesile oldu.

7 Haziran tarihinde meydana gelen trafik kazası sonrası Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 8 yaşındaki R.M.D., hastanede yapılan ilk tetkiklerin ardından ameliyata alındı. Ameliyat sonrası yoğun bakımda tedavisi devam eden R.M.D. doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayata tutunamadı. Beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine hastane organ nakil koordinatörleri hastanın ailesi ile görüşerek, organ bağışı hakkında bilgi verdi. Ailenin onay vermesi sonucu durum Sağlık Bakanlığı'na bildirilerek, nakil olacak hastaların belirlenmesine başlandı.

Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı operasyonla merhumun böbrekleri Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bekleme listesinde kayıtlı olan 13 ve 14 yaşındaki 2 kız çocuğuna, karaciğeri ise İstanbul'daki özel bir hastanede acil bekleme listesinde kayıtlı olan 3 yaşındaki erkek çocuğa nakledildi. Merhumun korneaları ise 2 çocuk hastanın yeniden görmesine vesile olacak.

Yavuzyılmaz'dan teşekkür

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, organ bağışının son derece onurlu ve kutsal bir davranış olduğunu belirtti. Yavrusunu kaybetmenin acısını bir kenara bırakıp, merhumun organlarını bağışlayan aileye teşekkür eden Dr. Yavuzyılmaz, “Ailemizin bağışladığı organlar sayesinde organ bekleyen 3 çocuğumuz yaşama tutunacak. Korneaları ile de iki çocuğumuz ışığa kavuşacak. Merhum evladımız için de Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum” dedi.