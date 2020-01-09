İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

8 yıldır kapalı olan müze İslam Eserleri Müzesi olacak

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, 8 yıldır kapalı olan İznik Arkeoloji Müzesi’nin, İslam Eserleri Müzesi olarak 15 Mart’a kadar açılacağını söyledi.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, 8 yıldır kapalı olan İznik Arkeoloji Müzesi'nin, İslam Eserleri Müzesi olarak 15 Mart'a kadar açılacağını söyledi.


Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ve AK Parti İznik İlçe Başkanı Halil İbrahim Gökbulut ile birlikte İznik Müzesinde incelemelerde bulunuldu. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, 8 yıldır kapalı olan İznik Arkeoloji Müzesi'nin, İslam Eserleri Müzesi olarak 15 Mart'a kadar açılacağını söyledi.


İznik'te mevcut arkeoloji müzesi ise Yenişehir Kapı mevkiinde bulunan vakıflara ait araziye yapılacak. Mevcut arkeoloji müzesinin projesinin revize edilerek, bu alanda kısa zaman içerisinde yapımına başlanılacağı kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.