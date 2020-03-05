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80 kişilik ekip hem havadan, hem karadan arıyor

Bursa’da 4 gündür haber alınamayan kadının bulunması için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bursa'da 4 gündür haber alınamayan kadının bulunması için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.


Bursa'nın Orhaneli ilçesinin Şükriye Mahallesi'nde yaşayan 55 yaşındaki alzheimer hastası Akile Ay, pazartesi günü sabaha karşı evinden ayrıldı. Eve dönmemesi üzerine arama çalışması başlatan yakınları, sonuç alamayınca durumu yetkililere bildirdi. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), ANDA, Yıldırım Belediyesi, İHH ve Osmangazi Arama Kurtarma'dan oluşturulan 80 kişilik ekip, ormanlık arazide Akile Ay'ın bulunması için çalışmalara devam ederken, drone ve iz takip köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda henüz bir neticeye ulaşılamadı.

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