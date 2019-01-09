800 kilometre yürüyecek Amerikalı iki gezgin iznik'e ulaştı.

İstanbul'dan Konya'ya uzanan Sufi yolunu yürümek için Amerika'dan gelen iki gezgin İznik'e ulaştı.

Tarih ve doğayı bir araya getiren 801 kilometrelik Sufi yolu ortalama 40 gün sürerken, yıllardır yerli ve yabancı yürüyüşseverlerin ilgisini çekiyor.

Amerika'nın Colorado eyaletinden Türkiye'ye gelen Joe Lobeck ve Leah Capezio İstanbul'dan başladıkları yürüyüşte Yalova, Orhangazi Güneyköy'ü geçerek İznik'e geldi.

Sufi Trail Genel Koordinatörü Sedat Çakır koordinasyonuyla ikiliyi Yalova'da Ahmet Yiğit, İznik'te ise Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Biriminden Kemal Candar ve Samet Şimşek ile gönüllü elçiler karşıladı.

Seyahat hakkında bilgi alışverişinde bulunan gönüllü elçiler, misafirlere İznik'in tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgi verdi.

İznik'e hayran kaldıklarını belirterek Joe Lobeck ve Leah Capezio “Geldiğimizde Elbeyli Mahallesi'nden geçtik.Burada bizleri tarihi dikilitaş karşıladı. Burada ki insanlar bizleri davet ederek çay ikram ettiler. İznik bu rotanın en önemli noktalarından birisi. Tarihi ve doğası muhteşem. Ayrıca kar yağışıyla birlikte ışıkların da etkisiyle İznik muhteşem gözüküyor. Karşılama için buradaki arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Sufi Trail sizlerin desteğiyle daha çok katılımcıya ulaşacak ve İznik'in de tanıtımına katkı sağlayacak" dedi.

Joe Lobeck ve Leah Capezio İznik'ten sonra ki rotalarının Çamdibi, Hocaköy ve Bereket istikametinde olduğunu dile getirdi.