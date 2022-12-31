82. yaşında gümüş madalyanın sahibi oldu

Büyük Atatürk Koşusu, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 257 atletin katılımı ile Bursa'da gerçekleşti.

Bursa'da yoğun katılım ile gerçekleşen Büyük Atatürk Koşusu heyecanı sona erdi. Türkiye'nin dört bir yanından 210 erkek ve 47 kadın atletin katıldığı koşu Çekirge Meydanı Askeri Hastane önünde başladı. Erkeklerde ferdi, takım ile 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69 ve 70 yaş üstü kategorilerinde yarışırken kadınlar ferdi ve takımın yanı sıra 35-39, 40-44, 45-49, 50-54 yaş kategoride mücadele etti. Çekişmeli geçen koşuda atletler Altıparmak Caddesi güzergâhından Atatürk heykeline kadar toplam 5 kilometre yol kat ederek bitiş çizgisine ulaşmaya çalıştı. Kıyasıya yarışılan koşu, vatandaşların da ilgi gösterilirken, yarışlar sonunda kategorisinde dereceye giren sporcular, Atatürk Heykeli önünde yapılan törenle kupa ve madalyayla ödüllendirildi.

82 yaşındaki atlet azmiyle takdir topladı

Yılardır koşu yarışlarına katıldığını belirten Emrullah Gülşen (82), Büyük Atatürk Koşusu'nda 70 yaş üstü kategorisinde 2. gelerek gümüş madalyanın sahibi oldu. Yarışmaya katılan atletler arasındaki en yaşlı atlet Emrullah Gülşen, “50 senedir koşuyorum. Yaş ilerledikçe hâliyle biraz zor oluyor ama yarışları tamamlıyorum” şeklinde konuştu.