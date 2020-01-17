9 yıldır saçlarına makas değmeyen Baran karnesini aldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, doğduğundan bu yana saçlarına hiç makas değmemesiyle dikkat çeken ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Baran Barış, karne sevinci yaşadı.

9 yaşındaki Baran Barış, Hediye ve Osman Barış çiftinin üçüncü çocuğu. Doğduğundan bu yana Baran'ın saçlarına hiç makas değmedi. O ilk görenler kız sanıyor, ama erkek olduğunu anlayınca herkes şok oluyor. Baran'ın boyu 1 metre 25 santimetreyi bulurken, saç uzunluğu ise 85 santimetreye ulaştı. Fatih İlkokulu'nda 3. sınıfta okuyan Baran, arkadaşları gibi karnesini alarak ilk yılın tatiline girdi. Karnesi güzel olan Baran, 15 günlük tatilde bol bol gezip kitap okuyacağını belirtti. Baran, saçlarını çok sevdiğini ve askere gidene kadar kesmeyi düşünmediğini söyledi

Okul çıkışında Baran'ı almaya gelen babası Osman Barış, "4 çocuğumuz var. 4 erkek evladımızın 3'üncüsü Baran. Baran 9 yıl önce dünyaya geldi. 1 yaşına geldiğinde Baran'ın saçları çok güzel ve gürdü, biz de kendisine yakıştığı için kıyamadık ve kesmedik. O da, biz de hayatımızdan memnunuz. İlk görenler kız sanıyorlar haliyle, lakin erkek olduğunu görünce önce şaşırıyorlar, sonra ise tebessüm ediyorlar. Bizim önceliğimiz Baran'ın iyi bir eğitim alması. Bize birkaç yerden reklam teklifi ve bir dizide oynaması için geldiler. Ama biz diziye sıcak bakmadık, çünkü Baran daha çocuk. Taşıyamayacağı yükün altına sokmak istemedik. İnegölspor'un alt yapısında gönderdik, futbolu çok seviyor. O da, biz de artık bu duruma alıştık, hayatımızdan çok memnunuz" diye konuştu.