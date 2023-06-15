93 yaşındaki hasta ERCP yöntemiyle sağlığına kavuştu

Bursa'da yaşayan 93 yaşındaki hasta, aylardır sıkıntılarına sebep olan safra yolu taşlarından Hayat Hastanesi'nde uygulanan ileri teknik yöntemle kurtuldu.

Karın ağrısı, halsizlik şikayetiyle hekimine başvuran Hamide Sözen'in tetkiklerinde safra yollarının genişlediği ve safra yollarında taş olduğu tespit edilmesinin ardından hastanın gerek yaşı, gerek anestezik işlemden korkması nedeniyle açık ameliyat için uygun olmayınca Endoskopik RetrogradKolanjioPankreatikografi (ERCP) yöntemi tercih edildi. Hayat Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr.Sami Evirgen, açık ameliyat yaptırmadan uyguladığı ERCP yöntemi ile93 yaşındaki Hamide Sözen'isağlığına kavuşturdu.

Son iki haftada yaşadığı halsizlik, karın ağrısı nedeniyle hastaneye başvuran 93 yaşındaki hastanın, en büyüğü 15 mm olan çok sayıda taşları tespit edildi. Yaş itibariyle açık cerrahiyi kaldırabilecek durumda olmadığından ERCP yöntemiyle taşları alındı.

Hastanın safra yolunda bulunan en büyüğü 15 milimetrelik çok sayıda taşın türü bakımından endoskopik neticelendirilmesi oldukça zor olduğunu belirten Hayat Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr.Sami Evirgen,“93 yaşındaki kadın hastamız karın ağrısı, halsizlik şikayetiyle geldi. Tetkiklerinde safra yollarının genişlediği ve safra yollarında taş olduğu görüldü. Safra kanalında en büyüğü 15 mm olan çok sayıda taşları vardı. Hastamızaendoskopi kapalı yöntemle ameliyatsız safra taşı çıkarılması işlemi diye ifade edilen ERCP işlemi önerildi. Hastamız önce ERCP'den ve anestezik işlemden korktuğu için ilaç yazmamızı istedi, fakat iki hafta sonrasında yine aynı şikayetlerle tekrar hastaneye başvurdu ve bu kez ERCP operasyonu kabul etti. Anestezi uzmanı ile konsülte ettik ve onayını aldıktan sonra işlemi müdahalemizi yaptık ve hastamızı sağlığına kavuşturduk” dedi.

Hastanın açık bir ameliyat geçirmediği için, işlem sonrasında hızla toparlandığını belirten Uzman Dr. Evirgen “Hastamızın taşları temizlendi, sorunsuz işlemi yaptık sağlık durumu da gayet iyi” şeklinde konuştu.