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AB Bilgi Merkezi'nden İnsan Hakları Film Günleri

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) AB Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen İnsan Hakları Film Günleri, 10-13 Aralık tarihlerinde BUTGEM’de gerçekleştirildi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) AB Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen İnsan Hakları Film Günleri, 10-13 Aralık tarihlerinde BUTGEM'de gerçekleştirildi.


AB Türkiye Delegasyonu koordinasyonunda, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü çerçevesinde bu yıl 8.'si tertiplenen AB İnsan Hakları Film Günlerinin Bursa ayağı 10-13 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilişinin 70. yılı münâsebetiyle Türkiye'nin 21 farklı ilinde düzenlenen insan hakları konulu belgesel filmleri izleyicilerle buluşturan faaliyet Bursa'da büyük ilgi gördü.


Fındıktan Sonra, Afgan Kömürü, Müzikli Bir Hikaye, Deneme Maçı ve Sıradan Zamanlar gibi ödüllü filmler sinemaseverlerle buluştu. Ücretsiz ve halka açık olarak gerçekleştirilen faaliyette üç gün boyunca 6 ayrı gösterim düzenlendi.

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