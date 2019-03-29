Abdülhamid Han Ortaokulu öğrencilerinden Mehmetçiğe moral

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Abdülhamid Han Ortaokulu öğrencileri örnek bir projeye imza attı. Mardin'in Savur ilçesinde Soylu Jandarma Karakolu'ndaki askerlere öğrenciler tarafından yazılan mektuplar Mehmetçiklere ulaştı.

Vatan sevgisi projesi dahilinde Abdülhamid Han Ortaokulu'nda okuyan öğrenciler Soylu Jandarma Karakolu'ndaki askerlere birer mektup gönderdi. Yazılan mektuplar askerlere ulaştı. Mektupların ulaşmasının ardından Abdülhamid Han Ortaokulu öğretmenleri ve Savur ilçesindeki yetkililer öğrenciler ile Mehmetçiği görüntülü görüştürdü. Yapılan görüşmede Abdülhamid Han Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri ile Savur İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Tarım Müdürü Soylu Karakol Komutanı ve askerler hazır bulundu. Öğrenciler, asker ağabeyleri ile duygularını bu kez sesli ve görüntülü olarak paylaştı, Mehmetçiğe moral desteğinde bulunup minik kalpleriyle içten ve samimi olarak asker ağabeylerine dua ettiler.

Okul Müdürü İnan Birlik, "Öğrencilerimiz, vatanımız ve milletimizin birlik ve bütünlüğü için kar- kış, yağmur-çamur demeden gece-gündüz nöbet bekleyen kahraman askerlerimize moral vermek istedi. Onların mektuplarını gönderdik. Şimdi de öÖğrencilerimiz ile Mehmetçiğimizi sesli ve görüntülü olarak görüştürdük" diye konuştu.