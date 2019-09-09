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Abdülhamit Han 'ın Harmancık'a hediye ettiği sancak emin ellerde

Bursa’da 130 yıl önce Sultan Abdülhamit Han tarafından Harmancık Beyine gönderilen tarihi sancak Kaymakamlık Makamına asıldı.

Bursa'da 130 yıl önce Sultan Abdülhamit Han tarafından Harmancık Beyine gönderilen tarihi sancak Kaymakamlık Makamına asıldı.


Osmanlı ordusuna yaptığı yardımlar sebebiyle Sultan Abdülhamit Han tarafından Harmancık Alanı Karayevis Oğullarına dönemin padişahı tarafından sancak hediye edildi. Yıllarca bu sülaleden gelenler tarafından muhafaza edilen tarihi sancak 1990 yılında Harmancık Merkez Caminin deposundan onarım sırasında bulundu. Sancak şu an Harmancık ilçesi 'Kaymakamlık Makamına'na asıldı.


"Tarihi sancağı Kaymakamlık Makamına asarak tarihimize sahip çıktık" diyen Harmancık Kaymakamı Yasin Şahin, ''Sultan II. Abdülhamid Han'ın Harmancık halkına şükran nişanesi olarak göndermiş olduğu bu tarihi sancağı muhafaza altına aldık. Kaymakamlık Makamı'mıza asarak tarihimize sahip çıktık. Böylesine kutsal bir vazife ile ön sıralarda yer alan ilçemiz halkına hizmet etmekten bir kez daha gurur duyduğumu belirtmek isterim'' dedi.

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