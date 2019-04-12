Abdulkadir Ömür: “Önceliğimiz Trabzonspor”

Trabzonspor'un genç futbolcusu Abdulkadir Ömür, ilerisi için bir şey söylemenin erken olduğunu belirterek, “Önceliğimiz Trabzonspor. Transfer sezonu geldiğinde bunlar konuşulacak şeyler. Trabzonspor'un başarısı için şu an ter döküyorum” dedi.

Bordo-mavili takımın genç yıldızı Abdulkadir Ömür, Bursaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Ömür, “Mutluyuz. Bursaspor açısından da zor bir maçtı. Zorlu süreçten geçiyorlar. Bizim için de seri galibiyetler aldığımız zaman. Üst üste iyi oynayarak galibiyetler alıyoruz. İlk yarı biraz tutuktuk. İkinci yarı biraz toparladık. Rakibimizde ikinci yarı baya üstümüze geldi. Gol attığım için mutluyum. Bizim için önemli olan gol atmaktan çok takımın kazanması. Bir aile olduk. Trabzonspor'u bir yerlere getirebilmek için çok çalışıyoruz. Önümüzdeki haftada da Malatyaspor maçı var. Ona da iyi hazırlanacağız. O maçı da kazanmak için sahaya çıkacağız. Ardından da derbi var” dedi.

“Maestro penaltıyı atsaydı daha güzel olurdu”

Penaltı pozisyonunu değerlendiren Ömür, “Penaltı pozisyonda çok emindim. Bülent hocaya gerçekten ayağıma bastıklarını söyledim. O da tamam Abdulkadir zaten bakıyorlar dedi. Maestro penaltıyı atsaydı daha güzel olacaktı. 1-0 da bizim için güzel skor” diye konuştu.

“Gole ihtiyacım vardı”

Gol attığı için mutlu olduğunu dile getiren Ömür, “Benim için önemli bir maçtı. Uzun süredir oynayamıyordum, sakatlıktan dönmüştüm. Buna ihtiyacım vardı. Gol attığım için mutluyum” açıklamasını yaptı.

“Önceliğimiz Trabzonspor”

İlerisi için hedefleriyle alakalı soruya genç futbolcu, “İlerisi için bir şey söylemek erken. Önceliğimiz Trabzonspor. Transfer sezonu geldiğinde bunlar konuşulacak şeyler. Trabzonspor'un başarısı için şu an ter döküyorum” şeklinde cevapladı.