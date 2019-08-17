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Abi-kardeş ölümden döndü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.


Kaza Mesudiye Mahallesi Yonca Sokak üzerinde meydana geldi. Suat G.(41) idaresindeki 16 ACL 106 plakalı otomobil ile Nursefa S.(25) yönetimindeki 16 ABY 884 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin üzerinde bulunan Nursefa S. ve Ahmet S. (12) yere düşerek yaralandılar. 112 ekipleri yaralıları İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla alakalı tahkikat devam ediyor.

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