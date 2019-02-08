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Abisine kızdı, restoranın camlarını kırdı

Bursa’da abisine kızan adam, restoranın camlarını taş ve sopayla tuz buz etti.

Bursa'da abisine kızan adam, restoranın camlarını taş ve sopayla tuz buz etti.


Olay, Osmangazi'ye bağlı Koğukçınar Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, H.S, abisi Ö.S.'ye ait olan restoranın önüne gelerek taş ve sopalarla dükkanın camlarını aşağı indirdi. Abisiyle arasında husumet bulunan H.S, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine, "Abim buraya gelsin" diyerek direndi. Polis ekiplerinin uzun çabaları neticesinde ikna olan H.S, sağlık ekipleri tarafından kesilen eline pansuman yapıldıktan sonra ifadesi alınmak üzere Merinos Polis Karakolu'na götürüldü. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

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