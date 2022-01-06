Abla kardeş can sıkıntısından başladı, şimdi yurt dışına ihraç ediyor

Bursa'da evde canları sıkılınca kursa yazılan abla kardeş, öğrendikleri çanta yapım işinde şimdi siparişlere yetişemiyor.

Ev hanımı olan Esra Öztürk ve Rabia Başol kardeşler, el sanatları kursuna yazıldı. İlk başlarda bu işi keyif için yapan kardeşler, yaptıkları el işçiliğinden çantalar beğenilince bunları satmaya karar verdi. Tamamen el işçiliğiyle deriden kendi tasarımları çantalar yapıp bunları sosyal medya aracılığıyla satmaya başladılar. Yaptıkları çantalar yurt içi ve yurt dışında talep görmeye başladı. Ürünleri çok beğenilen kardeşler şimdi gelen taleplere yetişmek için boş durmaksızın çanta üretimi yapıyor. Kardeşler yaptıkları dana derisi çantaları, modeline göre 150 ila 600 lira arasında değişen fiyatla satıyor. İleride kendi markalarını kurup ünlü bir çanta markası olmayı hedefleyen kardeşler herkese örnek oluyor.

Yazıldıkları kurs sayesinde meslek sahibi olduklarını ifade eden Esra Öztürk ve Rabia Başol kardeşler, "Kursa gittim, 2 yıldır deri ve ahşabı birleştirip çanta yapmaya başladık. Ablamla birlikte özel tasarım çantalar üretmeye başladık. Yaptığımız çantalar çok beğenildi. Biz de bu çantaları satmaya karar verdik. Tamamen el işçiliğiyle dana derisinden yaptığımız çantaları sosyal medya üzerinden satmaya başladık. Çok beğenildi ve talep görmeye başladı. Çantaları el işçiliğiyle yaptığımız için bir çantayı bir günde yapabiliyoruz. Sadece yurt içinden değil, yurt dışından da siparişler geliyor. Biz bunlara yetişmek için var gücümüzle çalışıyoruz. İleride kendi markamızı kurup ismimizi duyurmak istiyoruz. Yaptığımız çantaları 150 ila 600 lira arasında değişen fiyatlarla satıyoruz" dedi.