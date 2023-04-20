İhlas Haber Ajansı

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Aç kalan ayı arı kovanlarını parçaladı

Bursa’nın İznik ilçesinde aç kalan ayı, köye inerek 11 arı kovanını parçaladı.

Bursa'nın İznik ilçesinde aç kalan ayı, köye inerek 11 arı kovanını parçaladı.


İznik ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde aç kalan ayı köye kadar indi. Arı kovanlarını dağıtan ayı, kovan içindeki peteklerdeki balları yedi. Ayının zarar verdiği arılar ise telef oldu. Kovanlarını kontrol etmek için gittiğinde 11 kovanının parçalandığını gören Mustafa Arabacı, "Dün akşam bakmıştım, bir sorun yoktu. 22 bin lira zararım var" dedi.

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