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Aç kalan ayılar teleferiğe indi

Bursa’da birçok turistik otel ve mekanın korona virüs sebebiyle kapalı bulunduğu Uludağ Millî Parkı’nda aç kalan ayılar teleferikte yiyecek aradı.

Bursa'da birçok turistik otel ve mekanın korona virüs sebebiyle kapalı bulunduğu Uludağ Millî Parkı'nda aç kalan ayılar teleferikte yiyecek aradı.



Korona virüs salgını sebebiyle alınan tedbirler kapsamında vatandaşların Uludağ'a çıkması yasaklanmasıyla çöplerden yiyecek bulamayan ayılar, yerleşim yerlerine kadar geldi. Korona virüs ile mücadele kapsamında Millî Park gişelerinden itibaren oteller bölgesi ve Sarıalan'a sivil araç alınmazken, aç kalan ayılar yiyecek bulmak için teleferikte yiyecek aradı. Bu anlar ise görevlinin cep telefonuna yansıdı. Yiyecek bulamayan ayılar daha sonra bölgeden ayrıldı.

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