İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aç kalan domuz sahile inerek midye yedi

Bursa’nın Gemlik ilçesinde aç kayan yaban domuzu, sahile inerek bulduğu midyeleri midesine indirdi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde aç kayan yaban domuzu, sahile inerek bulduğu midyeleri midesine indirdi. Yaşanan ilginç anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.


Olay, akşam saatlerinde Gemlik'e bağlı Narlı Dere sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, olta balıkçılığı yapan ve teknesi ile Narlı limanı yakınlarında balık tutan Çağlar Özdemir isimli vatandaş, deniz kenarında midye yiyen domuz görünce hemen cep telefonu ile kayda girdi. Domuzun aç kaldığı için sahile kadar indiği ve deniz kenarında ne bulduysa yediği amatör kameralara bu şekilde yansıdı. Midyelerle midesini dolduran domuz daha sonra uzaklaştı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.