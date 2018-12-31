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Aç kalan geyikler köye indi

Yüksek kesimlerdeki kar örtüsü nedeniyle yiyecek bulamayan geyik ile yavrusu, yiyecek bulabilmek için Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Saadet Mahallesi’ne indi.

Yüksek kesimlerdeki kar örtüsü nedeniyle yiyecek bulamayan geyik ile yavrusu, yiyecek bulabilmek için Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Saadet Mahallesi'ne indi.


İnegöl'e bağlı Saadet Mahallesi Muhtarı Zeki Ekren, köy konağına odun getirmek için yaylaya çıkarken, yaylaya yakın yol kenarındaki ormanlık alanda iki geyik gördü. Karda yiyecek bulabilmek için köye inen anne ve yavru geyiği gören muhtar, “Gel kızım seni vurmayız” diye seslenerek geyikleri beslemeye çalıştı. İnsanlardan korkan geyikler, uzaklaşarak gözden kayboldu.

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