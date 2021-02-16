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Aç kalan kurtlar şehre indi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde havaların soğumasıyla birlikte aç kalan kurtlar şehir merkezine kadar indi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde havaların soğumasıyla birlikte aç kalan kurtlar şehir merkezine kadar indi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.


Aç kalan kurtlar mahalleye kadar geldi. Kurtları gören vatandaş gözlerine inanamazken, hemen o anları kayıt altına aldı. Bir süre çocuk parkında ve çevrede yiyecek arayan 2 kurt daha sonra gelen sesler üzerine bölgeden hızla uzaklaştı. Geriye ise bu görüntüler kaldı.

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