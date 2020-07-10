Acar'dan Özeren'e tepki: "İnsanın edebi kadar ederi vardır"

Eski Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım ile ilgili hakaret dolu sözleri Twitter hesabından paylaşan İyi Partili Levent Özeren'e bir tepki de Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar'dan geldi. Acar yaptığı açıklamada sert ifadeler kullanırken hukuk çerçevesinde hesap sorulması gerektiğini ifade etti.

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi yaptığı paylaşımlarla ilgili 2018 yılında da gözaltına alınan Özeren, Semiha Yıldırım hakkında yaptığı paylaşım dolayısıyla sosyal medyada büyük tepki çekmişti. 55 yaşındaki Levent Özeren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bursa'da gözaltına alındı.

Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, Özeren'in paylaşımına yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Acar yaptığı açıklamada, “İnsanın aklı kadar edebi, edebi kadar ederi vardır, demiş atalarımız. Semiha Yıldırım öğretmenimize yapılan edep dışı yakıştırmayı nefretle kınıyorum. Bir öğretmen olarak Semiha Hanımın maruz kaldığı seviyesizliğe tahammül edemiyorum. Tolstoy'un "Kötüler kendilerine tahammül edildikçe daha da azarlar" sözünün somut göstergesi tahammül sınırlarını aşan bu nevi şahıslardan hukuk çerçevesinde hesap sorulmasında geç kalınmamalıdır" diye düşünüyorum.

Ayrıca; 15 Temmuz gecesi kalkışılan alçak ve ihanet darbesini gölgelemeyi amaçlayan bu nevi edep dışı hayasız saldırganlığın hesabının ivedilikle sorulmasını bekliyoruz. Hangi akla hizmet ettiği malum bunun gibilerden hukuk çerçevesinde hesap sorulmalıdır.” ifadelerini kullandı.