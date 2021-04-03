Acemler'de gece mesaisi

Çevre Yolu'ndan gelip, İzmir istikametine gidecek araçların oluşturduğu yoğunluğu ilave şerit uygulamasıyla ortadan kaldırmayı hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, gece gündüz demeden bölgedeki çalışmalara devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kenti doğu batı aksında bağlayan tek ana arter olması sebebiyle kent içi trafiğin düğüm noktalarından olan Acemler'e nefes aldıracak yeni bir çalışmada daha sona yaklaştı. Bölgedeki yoğunluğu azaltmak adına daha önce çevre yolu dönüş kollarına şerit ilaveleri yapan Büyükşehir Belediyesi, Hayran Caddesi ve D-200 karayolundan gelen araçların yoğunluk oluşturmadan kavşağı kullanabilmeleri amacıyla Emniyet Müdürlüğü binası önüne projelendirdiği tüp geçit projesinde çalışmalara hızla devam ediyor. Bu proje kapsamında fore kazık çalışmaları devam ederken, Çevre Yolu'ndan gelip İzmir istikametine gidecek araçların oluşturduğu yoğunluğun önüne geçmek için bu bölgede de şerit genişletmesi yapılıyor.

Avrupa Konseyi Çevre Yolu Acemler Kavşağı BUSKİ kolu yol genişletme çalışmaları kapsamında 260 metre uzunluğunda 3 metre yüksekliğinde perde duvar imalatı ile yol genişletmesi için gerekli olan kazı ve dolgu imalatları tamamlandı. Yağmur suyu, korkuluk, bordür ve tretuvar imalatlarının tamamlanmasının ardından, asfaltlama çalışmalarına başlandı. Yolu 4 şeride çıkararak İzmir yoluna dönecek araçların oluşturduğu yoğunluk ortadan kaldıracak projede, ekipler asfaltlama çalışmalarını gece gündüz demeden sürdürüyor.