Acemler'de trafik düzenlemesi

Yapılan açıklamada, "Sürücülerin kent içi hız limitlerine uymaları ve kontrollü seyir etmeleri, çalışma yapılan güzergahlarda dikkatli ve duyarlı olunması, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, bilgi levhaları ile gösterilmiş alternatif güzergahları tercih etmeleri gerekmektedir" denildi.