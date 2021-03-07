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Acemler'de trafik düzenlemesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Acemler Kavşağı Hayran Cadde-Oulu Cadde tüp geçit çalışması kapsamında 07 Mart 2021 tarih itibarı ile çevre yolundan geliş Zübeydehanım Caddesi (çekirgeye çıkış) istikameti tek şeride düşürtülüp, Zübeydehanım Cadde-Acemler kavşağı (çekirgeden iniş) istikameti çift şerit olarak şerit aktarımı yapılacak.


Yapılan açıklamada, "Sürücülerin kent içi hız limitlerine uymaları ve kontrollü seyir etmeleri, çalışma yapılan güzergahlarda dikkatli ve duyarlı olunması, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, bilgi levhaları ile gösterilmiş alternatif güzergahları tercih etmeleri gerekmektedir" denildi.

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