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Acemler'de trafik düzenlemesi

İzmir istikametinden Hayran Caddesi’ne giriş ve Emniyet Şube Müdürlüğünün önündeki cadde 16 Mart 2021 Salı (BUGÜN) gününden itibaren trafiğe kapatılacaktır.

İzmir istikametinden Hayran Caddesi'ne giriş ve Emniyet Şube Müdürlüğünün önündeki cadde 16 Mart 2021 Salı (BUGÜN) gününden itibaren trafiğe kapatılacaktır.


Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Acemler trafiğinin yüklerini azaltmak için yaptırılan Hayran Caddesi ile Oulu Caddesi'ni tüp geçitle bağlayacak olan proje kapsamında İzmir istikametinden Hayran Caddesi'ne giriş ve Emniyet Şube Müdürlüğünün önündeki cadde 16 Mart 2021 Salı (BUGÜN) gününden itibaren trafiğe kapatılacaktır. Sürücülerin alternatif güzergahları kullanması, kent içi hız limitlerine uymaları, çalışma yapılan güzergahlarda dikkatli ve duyarlı olması, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir.

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