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Açık bırakılan jeneratörden çıkan gaz zehirledi

Bursa’da bir marangoz ahşap işleri yaptığı bağ evinde çalışan jeneratör gazından zehirlendi.

Bursa'da bir marangoz ahşap işleri yaptığı bağ evinde çalışan jeneratör gazından zehirlendi.


Olay Keles ilçesine bağlı Bıyıklıalan Mahallesi'nde meydana geldi. Pazartesi günü bir akrabasına ait bağ evine mobilya işleri yapmak için giden marangoz Yakup Kaşın, elektrikli aletleri çalıştırmak için dışarıda bulunan jeneratörü çalıştırmak istedi. Jeneratör havanın kar yağışlı ve soğuk olmasından dolayı çalışmayınca içeriye aldı. Kaşın, içeride jeneratörle bir müddet daha çalıştıktan sonra, malzeme almak için dışarıya çıktı. Bu sırada kapı rüzgardan dolayı kapandı. Yedek anahtarı montunun cebinde bırakan Kaşın, akrabasında "yedek anahtar vardır" diye kapıyı zorlamak istemedi ve jeneratörün benzini bitince kendi kendine duracağı için evden ayrıldı.


2 gün sonra jeneratöre benzin alarak tekrar bağ evine gelen Kaşın, fazla işi olmadığı için jeneratörü dışarı çıkarmadan işine devam etti. Kısa süre sonra başı dönmeye, gözleri kararmaya başlayan Kaşın, başta grip olduğu için tansiyondan olduğunu sandı. Tekrar jeneratörü açıp yarım saat kadar çalışmaya devam ederken rahatsızlığının giderek arttığının farkına vardı. Jeneratörü kapatıp, odayı havalandırması işe yaramayan Kaşın zehirlendiğinin farkına vararak kendini dışarı attı.


Bilinç kaybı yaşamaya başlayan Kaşın, kardan dolayı yollar kapalı olduğu için ambulans yerine vakit kaybetmeden arkadaşını arayarak yardım istedi. Bu sırada uyumamak için elinden geleni yapan Kaşın'ı, traktörle olay yerine gelen arkadaşı Keles Devlet Hastanesine yetiştirdi. İlk müdahalesi burada yapılan Kaşın, Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi.

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