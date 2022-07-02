Açıkhava'da sahne kadınların

'sı düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali, özel bir konsere ev sahipliği yaptı. Kadının sesini Bursa'dan tüm dünyaya duyuran Bursa Nilüfer Kadın Korosu, Festival Özel Konseri ile Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sanatseverlere muhteşem bir gece yaşattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından, Kültür Bakanlığı'nın destekleriyle, Atış Şirketler Grubu Ana Sponsorluğunda gerçekleştirilen Uluslararası Bursa Festivali bir ay boyunca birbirinden ünlü yerli ve yabancı sanatçıyı Bursalılarla buluşturdu. Festivalin son konukları ise Bursa Nilüfer Kadın Korosu oldu.

Şef Dr. Aysel Gürel yönetimindeki Bursa Nilüfer Kadın Korosu, 100 koristi ile Açıkhava Tiyatrosu'nda 'Dünya Şarkılarıyla Dilden Dile, 7 Bölge Türkiye' konseriyle dinleyenleri mest etti. BKSTV Yönetim Kurulu Üyesi de olan Dr. Aysel Gürel'in 2005'te kurduğu Bursa Nilüfer Kadın Korosu Derneği yaşları 45 ile 75 arasında değişen ve daha önce müzik eğitimi almamış 175 kadından oluşuyor.

Bugüne dek onlarca ülke ve şehirde konserler veren kadınlar, Açıkhava Tiyatrosu'nda seslendirdikleri yöresel şarkıların yanı sıra Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziğinin en nadide parçalarıyla Bursalı sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattılar. Sahne performansları, coşkuları ve kostümleriyle göz dolduran Bursa Nilüfer Kadın Korosu, izleyenlerden büyük alkış aldı. Kadın Korosu, şarkılarının yanı sıra yöresel kıyafetleriyle sergiledikleri folklör gösteriyle de beğeni topladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer'in de katıldığı programda, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saim Kılavuz, Şef Aysel Gürel'in davetine icabet ederek Türk Sanat Musiki eserlerinden birini seslendirdi. Rektör Kılavuz, şarkısıyla dinleyenlerden tam puan aldı. Muhteşem konserin sonunda Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) Yönetim Kurulu Başkanı Sadi Etkeser, muhteşem gece için Bursa Nilüfer Kadın Korosu adına Şef Aysel Gürel'e festival özel plaketini sundu.