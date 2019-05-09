Acilin öyküsünden Mudanya'ya ödül

Acil Tıp Uzmanları Derneği'nin (ATUDER) düzenlediği acilin öyküsü 2019 yarışmasında, Mudanya Devlet Hastanesi Personeli Çiğdem Karakuş Saper'in öyküsü ilk 30 arasında seçildi.

Türkiye çapında düzenlenen yarışmaya 165 öykü başvurdu. 2018 yılında bir hastası tarafından şiddete uğrayıp hayatını kaybeden Uzman Dr. Fikret Hacıosman'ın son iki saatini konu alan hikaye acilin öyküsü 2019 kitabında basılmaya değer görüldü. Aynı zamanda Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dramatik Yazarlık mezunu olan Çiğdem Karakuş Saper'e yazınsal serüveninde Başhekim Op. Dr. Serkan Fatih Yeğen başarılar diledi.