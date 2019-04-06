Açılışta birbirlerini ezdiler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir işyerinin açılışında izdiham yaşandı. Kampanyalı ürünleri almak için vatandaşlar neredeyse bir birlerini ezecekti. İşyeri sahipleri şok olurken, yoldan geçen vatandaşlar ise olan biteni hayretler içerisinde izledi.

İnegöl'ün işlek caddesi olan Atatürk bulvarında bir işyeri açılışa özel kampanya başlattı. Kampanyayı duyan inegöllüler işyerine akın etti. Kalabalık cadde üzerine taşınca trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Bölgeye gelen trafik ekipleri vatandaşları uyararak kaldırıma çıkmalarını sağladı. Daha çok kadınların geldiği açılışta, vatandaşlar kampanyalı ürünlerden almak için birbiriyle yarıştı. Vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Ödeme içinde saatlerce kuyrukta bekleyenler aldıkları ürünleri alıp evlerinin yolunu tuttu. İzdihamın yaşandığı açılışta işyeri çalışanları zor anlar yaşadı. Öte yandan yoldan geçen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşırıp kaldı.