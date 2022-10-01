Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, BUÜ'de ilk dersi verecek

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), 2022-2023 Akademik Yılını, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın katılımıyla açıyor.

BUÜ, yeni eğitim-öğretim döneminin startını 03 Ekim 2022 Pazartesi günü verecek. Merkez Görükle Kampüsü'nde düzenlenecek 2022-2023 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne Bursa Uludağ Üniversitesi mezunu olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da katılacak ve öğrencilere ilk dersi verecek.

Başkan Bozdağ yenilenen Acil Servi de açacak

3 Ekim Pazartesi günü saat: 10.45'te Kampüs içerisindeki Atatürk büstüne çelenk konulmasıyla başlatılacak tören Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde devam edecek. İklim Elçisi seçilen öğrenci Semanur Öztürk'ün konuşma yapacağı programda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da ilk dersi verecek.

Bakan Bozdağ, ilk dersin ardından yenilenen ve büyütülen BUÜ Hastanesi Acil Servisi'nin açılışını da gerçekleştirilecek.