Adalet ve İçişleri Bakanları olay yerinde inceleme yaptı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bursa'da bombalı saldırının gerçekleştiği alanda incelemelerde bulundu. Vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan bakanlar, yaralıları ziyaret etmek için hastaneye gitti.

Sabah saat 07.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Caddesi İhsaniye Metro İstasyonu yakınlarında uzaktan kumandalı el yapımı patlayınıcın infilak ettirilmesi sonucu Bursa E Tipi Cezaevi'nde görevli infaz koruma memuru Cengiz Yiğit (36) olay yerinde şehit olmuştu. 3 çocuk babasının naaşı incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Biri ağır 4 yaralı çeşitli hastanelerde tedavi altına alınırken, programlarında değişiklik yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bursa'ya geldiler. Helikopterle Merinos Stadyumu'na inen iki bakan Mudanya Caddesi'ndeki olay yerinde incelemelerde bulundu.

Bakanlar ilk olarak patlamanın meydana geldiği istasyon yakınındaki noktaya baktılar. Daha sonra da otobüsün durduğu 100 metre ilerideki olay yerinde inceleme yaptılar.

Çevrede patlamanın etkisiyle işyerlerinin camları kırılan ve korku yaşayan esnafa da geçmiş olsun dileğinde bulunan Bakan Soylu ve Bakan Bozdağ yaraların hemen sarılacağını ifade ettiler.

Bakanlar daha sonra yaralıları ziyaret için Şehir Hastanesi'ne gitti