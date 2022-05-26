A'dan Z'ye herkes ilk yardım eğitimi aldı

Koçaslanlar Holding Toplantı Salonu'nda düzenlenen eğitimlerde böcek sokması, zehirlenme, boğulma, kazalara müdahale, temel yaşam desteği, koma, şok pozisyonu, kırık çıkık, sıcak çarpması gibi acil durumlarda alınabilecek önlemler ve uygulanabilecek ilk yardım uygulamalarının üstünde duruldu. İlkyardım eğitimleri ile şirket içinde ve dışında oluşan acil durumlarda ilk müdahalenin bilinçli bir şekilde yapılabileceğinin altını çizen İlkyardım Eğitmeni Hasan Gezgiray, “Ülkemizde trafik ve iş kazaları sonucunda çok fazla vatandaşımız yaralanmakta veya hayatını kaybetmektedir. Kalıcı yaralanmaların ve ölümlerin büyük bir kısmı, panik ve kargaşanın hakim olduğu ilk dakikalarda ve yanlış nakil sırasında gerçekleşmektedir. Son yaşanan depremlerde de görülmüştür ki, en çok hayat kurtaran da en çok hayat söndüren de bizzat halkın kendisi olmuştur. Tüm bu nedenlerden dolayı ilkyardım bilgisi sadece trafik kazaları, iş kazaları veya depremlerde değil, hayatımızın her anında ihtiyaç duyabileceğimiz bir beceridir. Eğitimin paylaşılmasıyla kurum çalışanlarının yakın çevresinin de bilinçlenmesi, toplumda oluşmamış ilkyardım bilincinin düzeltilmesine katkı sağlaması, personelin kuruma ait olma duygusunun güçlenmesi ve alınan acil müdahale ve ilkyardım eğitiminin kurumun imajını yükseltmesi gibi pek çok faydası olması nedeniyle ilkyardım eğitimleri kurumlar açısından da büyük önem taşımaktadır” diye konuştu.