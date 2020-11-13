Adanaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Bursaspor, çabukluk çalıştı

Bursaspor'da Adanaspor maçı hazırlıkları devam ediyor. Yeşil beyazlı takım sabah saatlerinde yaptığı idmanda çabukluk çalıştı.

TFF 1.Lig'in 10'uncu haftasında Adanaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma harekeleriyle başlayan idman pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil beyazlılar son bölümde çabukluk çalışması gerçekleştirdi.