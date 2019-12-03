Aday memurlara eğitim

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından 2 Aralık - 16 Aralık 2019 tarihlerinde temel eğitim, 17 Aralık 2019 - 28 Ocak 2020 tarihleri arasında hazırlayıcı eğitim programı düzenlendi. Eğitime İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı ve diğer birimlerden 53 aday memur katıldı.

Programın ilk gününde Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yüce, Anayasanın Üstünlüğü, Devlet Yönetimi, Devletin Organları, Devlet Yönetimini Düzenleyen Kurallar konulu eğitim verdi. Uludağ Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa Barosu, Jandarma Garnizon Komutanlığı Büyükşehir Belediyesi yöneticilerden konularında uzman eğitimci ve eğitime katkı verecek.

Eğitim süresince Devlet Teşkilatı, Atatürk İlkeleri, İnkılap Tarihi, Milli Güvenlik Bilgileri, Türkçe Dilbilgisi Kuralları, Halkla İlişkiler, Yazışma Dosyalama Usulleri, Gizlilik ve Gizliliğin Önemi, Devlet Malını Koruma ve Tasarruf Tedbirleri, Kurum ve Kuruluşların Diğer Kurumlarla İlişkileri, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu, Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, E-Belediye Sistemi Tanıtımı ve Kullanımı, Microsoft Office Eğitimi, Türkiye'de Yerel Yönetimlerin Gelişim Süreci, Etkili İletişim Teknikleri, Stres Yönetimi Eğitimi, Zabıta Mevzuatı, İtfaiye Mevzuatı, Bursa Tarihi gibi konular hakkında bilgi verilecek.

Program sonunda İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Numan Şeker, Prof. Dr. Mehmet Yüce'ye hediyelerini takdim etti.