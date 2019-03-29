Adaylardan hayvanları koruma sözü istediler

Türkiye'de 7 milyon hayvansever olduğuna dikkat çeken Bursa Hayvanlarla Yaşam Dernek Başkan Yardımcısı Sibel Akıncı, “Hayvanların oy hakkı yok, ama bizim oy hakkımız var" diyerek, bütün belediye başkan adaylarından seçim öncesi hayvanların yaşama hakları ve doğayı koruyacak hizmetler içinde söz vermelerini istedi. Hayvanları Koruma Kanununun tam anlamıyla uygulanmadığını ifade eden Sibel Akıncı, "Sahipsiz sokak hayvanlarının nüfusunun kontrol altına alınması için kısırlaştırma gibi yapılmasını, hayvanların her türlü işkence ve eziyetten uzak tutulmasını, toplumda hayvanlara karşı sevgi ve merhamet oluşması için afiş ve broşür çalışmaları yapacaklarını, canları en ufak bir şikayette alıp dağa, çöplüğe atmayacaklarını vaat etsinler. Gönüllüler ve derneklerle hayvanların yakalanması,tedavisi ve sahiplendirilmesi konusunda iş birliği içinde çalışacaklarına söz versinler” dedi.