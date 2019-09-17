Adem Amca ve Yaren Leylek'in filmine 22 Eylül'de köy galası

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç'ta milyonların gönlüne taht kuran Adem Amca ve Yaren Leylek hikayesi bu yıl belgesel filme alınmıştı. Şubat ayında başlayan ve Ağustosta sona eren çekimlerin ardından 22 Eylül de gala tarihi olarak belirlendi. Film ekibi, sanatseverler ve köy halkı 22 Eylül'deki büyük galaya odaklandı.

Burak Doğansoysal yönetmenliğinde filme alınan hikaye Eskikaraağaç'ta yaşayan Adem Yılmaz'ın bir leylek olan dostluğunu beyaz perdeye taşıyor. Eskikaraağaç Mahallesinde Karacabey Belediyesi'nin katkıları ile hazırlanan belgesel filmin galasınında 22 Eylül Pazar akşamı Saat 20.00'da köy meydanına kurulacak açık hava sinemasında gerçekleştirilecek.

Filmin yapımcılığını Akın Esgin üstlenirken perde arkasında sanat yönetmenliğini Gökben Şaş yapmıştı. Belgeselin danışmanlığını ise hikayeyi ortaya çıkaran doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş gerçekleştirdi.

Filmin tasarım sürecini yöneten Özgür Ahmet Köse ise ulusal çapta düzenlenen poster tasarım yarışmasında jüri başkanlığını da üstlenmişti. Türkiye'nin dört bir yanından üniversite öğrencilerine ilan edilen afiş tasarım yarışması sonucunda gelen yüzlerce afiş arasından Ömer Köse'nin tasarımı birinci seçildi ve filmin ulusal ve global tanıtımında kullanıldı.

Filme görülmemiş gala

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan çekimlerin başlangıcında Eskikaraağaç'ta kurulan sete yaptığı ziyarette basın açıklamasında filmin galasının köye çok yakışacağını belirtmiş, film ekibi de galayı köyde yapacağını duyurmuştu.

Ve son yapılan duyuru ile filmin galasının 22 Eylül 2019 Pazar günü Uluabat Gölü kıyısındaki leylek köyünde gerçekleştirileceği öğrenildi.

Köy meydanına kurulacak açık hava sinemasında köyün doğasına uygun bir atmofer oluşturularak izleyenlere sunuulacak. Filme sanat camiasından da pek çok ismin katılması beklenirken, tüm sanat ve doğaseverlerin galaya davet edildiği ifade edildi.